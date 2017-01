అన్నాడీఎంకేలో అసమ్మతి చిచ్చు: దొరైస్వామి, మాజీ స్పీకర్ దెబ్బ

చెన్నై నగర మాజీ మేయర్ సైదై దొరైస్వామి, తమిళనాడు మాజీ స్పీకర్, ప్రముఖ న్యాయవాది పాండియన్ కూడా శశికళకు దూరంగా ఉంటు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. జయలలిత కేసులు అన్నీ పాండియన్ వాదించారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Former Tamil Nadu Assembly Speaker PH Pandian firm in his stand opposing Sasikala as leader of AIADMK.