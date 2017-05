సమాజ్ వాదీలో ముసలం: ఆరుగురు శివపాల్ యాదవ్ సన్నిహితులపై వేటు

సమాజ్ వాదీ పార్టీలో కల్లోలం మళ్ళీ మొదలైనట్టు కన్పిస్తోంది. శివపాల్ యాదవ్ కు సన్నిహితులుగా భావిస్తున్న ఆరుగురిపై పార్టీ సస్పెన్షన్ వేటేసింది. తక్షణం ఈ నిర్ణయం అమల్లోకి వస్తోందని పార్టీ ప్రకటించింది.

English summary

The Samajwadi Party expelled as many as 5 leaders .The decision was taken in the backdrop of Shivpal Yadav’s announcement to form a new party ‘Samajwadi Secular Morcha’.