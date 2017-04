ఆ టెక్ కంపెనీలో భారీగా ఉద్యోగుల నియామకం

ట్రంప్ ఎఫెక్ట్ తో ఒకవైపు వివిధ సాప్ట్ వేర్ సంస్థల్లో ఉద్యోగాలు ఊడతాయనే ఆందోళన వ్యక్తమవుతుండగా, మరోవైపు కొన్ని టెక్ సంస్థలు భారీగా ఉద్యోగుల నియామకం జరుపుతున్నాయి.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

BENGALURU: SAP Labs India is likely to hire 2,500 employees over the next two years with the inauguration of a new facility in its Bengaluru campus with the capa city to hold as many people. The company has hired aro und 1,500 emp loyees in each of the past two years in India.The 5.15 lakh square feet new facility has been established with an investment of 50 million euros.