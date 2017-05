అంతా నా భర్త వల్లే, చేయి దాటింది..: శశికళ ఆగ్రహం, మోడీతో యుద్ధమే!

అన్నాడీఎంకే తాత్కాలిక ప్రధాన కార్యదర్శి శశికళ తన భర్త నటరాజన్‌పై, అలాగే దినకరన్‌పై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసినట్లుగా తెలుస్తోంది. పరప్పన అగ్రహార జైలులో ఉన్న చిన్నమ్మను ఆమె న్యాయవాది కలిశారు.

English summary

Sources said that Sasika angry over her husband Natarajan for the all problems.