రహస్యంగా చెన్నై స్టార్ హోటల్ లో భేటీ: సంతకాలు సేకరించిన సీఎం పళనిసామి !

పన్నీర్ సెల్వం వర్గం నుంచి మాజీ మంత్రులు కేపీ మునిసామి, నత్తం విశ్వనాథన్, ఎడప్పాడి పళనిసామి వర్గం నుంచి ఎంపీ వైద్యలింగం, మంత్రి సెంగోట్టయన్ రాత్రి చెన్నైలోని ఓ సార్ట్ హోటల్ లో రహస్యంగా సమావేశం అయ్యి ద

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Banners featuring AIADMK general secretary Sasikala were today pulled down from the party headquarters here, a move welcomed by the rival Panneerselvam camp.