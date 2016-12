పార్టీ పగ్గాలు స్వీకరించాలన్న అన్నాడీఎంకె నేతల అభ్యర్థనతో తొలుత శశికళ ఒకింత భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 15:24 [IST]

English summary

Emotional scenes broke out at the Poes Garden residence of late chief minister J Jayalalithaa in Chennai today as Sasikala Natarajan accepted the resolution of the AIADMK to be the party’s next general secretary.