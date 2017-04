పార్టీ నుంచి గెంటేసినా సరే.. దిగొచ్చిన దినకరన్, మంచిపని చేశావని పళనికి పన్నీరు

శశికళను, దినకరన్‌లను పార్టీ పదవుల నుంచి తొలగించడం తమ తొలి విజయం అని మాజీ ముఖ్యమంత్రి పన్నీరుసెల్వం అన్నారు. వీరిద్దరిని పదవుల నుంచి తొలగిస్తూ అన్నాడీఎంకే నేతలు నిర్ణయించిన విషయం తెలిసిందే.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Wednesday, April 19, 2017, 12:59 [IST]

English summary

Declaring that the ouster of TTV Dinakaran and Sasikala Natarajan was their first victory, Panneerselvam said that talks of the merger will now begin. Addressing the media on Wednesday, Panneerselvam said that both factions will now work towards fulfilling the aspirations of party workers.