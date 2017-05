పోయెస్ గార్డెన్ లో జయలలిత ఆత్మ: రాత్రి శభ్దాలు, అరుపులు: శశికళ ఫ్యామిలీ ఔట్!

రాత్రి అయితే చాలు పోయెస్ గార్డెన్ లో పెద్దపెద్ద శభ్దాలు, అరుపులు వినిపిస్తున్నాయని, జయలలిత ఆత్మ ఘోషిస్తోందని, అమ్మ దెయ్యం అయ్యి తిరుగుతున్నారని శశికళ కుటుంబ సభ్యులు ప్రచారం చేస్తున్నారని వెలుగు చూసిం

AIADMK sources said that Sasikala faction spread a rumour on Jayalaithaa's soul turns a Ghost in Poes Bungalow.