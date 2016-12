సీన్ రివర్స్: శశికళకు చుక్కలు చూపిస్తున్న అనుచరులు !

శశికళకు ఆమె అనుచరులు ఝలక్ ఇవ్వడంతో చిన్నమ్మకు దిమ్మతిరిగింది. నిన్నటి వరకు చిన్నమ్మ చిన్నమ్మ అంటూ చుట్టూ తిరుగుతున్న ముఖ్య అనుచరులు ఇప్పుడు మద్దతు ఇవ్వడానికి వెనకడుగు వేస్తున్నారా ?

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

The infight of Sasikala family over capturing the high post of AIADMK and Govt of Tamil Nadu.