ముహూర్తం ఖరారు: తమిళనాడు సిఎం పీఠంపై శశికళ

చిన్నమ్మ శశికళ తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి పదవి చేపట్టడానికి ముహూర్తం ఖరారైనట్లు ప్రచారం సాగుతోంది. ఈ నెల 12వ తేదీన ఆమె సిఎం పదవి చేపట్టేందుకు ముహూర్తం ఖరారు చేసుకున్నట్లు సమాచారం.

English summary

It is said that Sasikala may take charge as Tamil Nadu CM on January 12, during Pongal.