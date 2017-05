శశికళ పావులు: పార్టీపై కొత్త ఎత్తుగడ, పళనిస్వామి కూడా ఓకే

అన్నాడీఎంకేలో పరిణామాలు వేగంగా మారుతున్నాయి. ఇంకోవైపు పీకల్లోతు కష్టాల్లో ఇరుక్కున్న శశికళ మాత్రం పార్టీ పైన పట్టు సాధించేందుకు అందుకు అనుగుణంగా పావులు కదుపుతున్నారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

AIADMK leader Sasikala may appoint new party deputy general secretary.

Other articles published on May 1, 2017