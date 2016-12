జయ మేనకోడలు ఎఫెక్ట్: శశికళకు అర్హత లేదు, దీపా పెరవై

తమిళనాడులో అమ్మ అభిమానులు జయలలిత పెరవై సంస్థను స్థాపించిన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పుడు జయ మేనకోడలు దీపా అభిమానులు జే దీపా పెరవై సంస్థను స్థాపించారు. ఎలాంటి పరిస్థితిలో అన్నాడీఎంకే ప్రధాన కార్యదర్శి పదవి శ

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Salem AIADMK cadres have started J.Deepa Peravai and said, V.K. Sasikala is not fit for General Secretary of AIADMK.