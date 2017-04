అప్పుడే ఫోటోలు మాయం: 'శశికళ' శకం ఇక కనుమరుగే!?

ఆయన ప్రకటన చేయడమే ఆలస్యం.. తెల్లారేసరికి పార్టీ కార్యాలయంలో చిన్నమ్మ ఫోటోలు మాయమైపోయాయి.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

After booted out from party, Sasikala photos are removed from Aiadmk party office in chennai. CM Palaniswami supporters removed that photos