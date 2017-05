శశికళ పుష్ప ఫిర్యాదుతో ఢిల్లీ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఐటీ చట్టం కింద కేసు నమోదు చేశామని, సైబర్ సెల్ దీనిపై దర్యాప్తు జరుపుతుందని క్రైం విభాగానికి చెందిన డీసీపీ వెల్లడించారు.

English summary

Following a complaint by Rajya Sabha MP Sasikala Pushpa, Delhi Police has registered a case against unknown persons for alleged circulation of “morphed pictures” and “obscene articles” against her on social media. According to police,