మోడీని కలవనున్న శశికళ: సవాల్.. చిన్నమ్మకు ఆ పదవి సులభం కాదా?

అన్నాడీఎంకే పార్టీ నుంచి సస్పెన్షన్‌కు గురైన శశికళ పుష్ప ప్రధాని నరేంద్ర మోడీని కలవనున్నారు. జయలలిత మృతి అనంతరం అన్నాడీఎంకేలో రాజకీయ పరిణామాలు వేగంగా చోటు చేసుకుంటున్న విషయం తెలిసిందే.

English summary

Rajya Sabha MP Sasikala Pushpa who was expelled earlier from ADMK to meet the Prime Minister Narendra Modi.