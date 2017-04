జైలుకు వెళ్లేముందు కూడా తమిళ రాజకీయాలను శాసిస్తానన్న ధీమా శశికళ ముఖంలో స్పష్టంగా కనిపించింది. అంతే కసితో జయలలిత సమాధిపై ఆమె చేసిన శపథం.. జైల్లో ఉన్నా సరే శత్రువులను ఆమె వెంటాడుతారన్న సంకేతాలు పంపించిం

English summary

Aiadmk general secretary Sasikala was refused to mulakath with Ttv dinakaran. Actually dinakaran went to meet her on Tuesday at Bengaluru jail