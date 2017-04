షాక్: చిన్నమ్మ, టీటీవీ దినకరన్ ఔట్: పండగ చేసుకుంటున్న శశికళ సోదరుడు!

తమిళనాడు దివంగత ముఖ్యమంత్రి జయలలిత నెచ్చలి శశికళ నటరాజన్, ఆమె కుటుంబ సభ్యులను అన్నాడీఎంకే పార్టీ నుంచి బహిష్కరించడంతో ఆమె కుటుంబ సభ్యులు భిన్నంగా స్పందిస్తున్నారు.

English summary

VK Sasikala Natarajan's brother Divakaran and his family welcome the ADMK leader's oust of TTV Dinakaran.