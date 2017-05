జయా టీవీ చేతులు మారింది: దిక్కులేరని, శశికళ ఆస్తులు మొత్తం ఆయన చేతికే !

తమిళనాడు దివంగత ముఖ్యమంత్రి జయలలితకు చెందిన జయా టీవీ బాధ్యతలు చేతులు మారింది. జయలలిత మరణించిన తరువాత శశికళ కనుసైగలతో నడిచిన జయా టీవీ బాధ్యతలు ఆమె సోదరుడు జయరామన్ కుమారుడు వివేక్ చేతుల్లో వెళ్లిందని తె

English summary

VK Sasikala Natarajan's brother Jayaraman and Ilavarasi Son Vivek has taken incharge of Jaya TV,sources said.