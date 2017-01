త‌మ ప్ర‌భుత్వాన్ని కూల్చేందుకు భారతీయ జనతా పార్టీ ప్ర‌య‌త్నిస్తోందంటూ అన్నాడీఎంకే ప్ర‌ధాన కార్య‌ద‌ర్శి శ‌శిక‌ళ భ‌ర్త న‌ట‌రాజ‌న్ సంచ‌ల‌న వ్యాఖ్య‌లు చేశారు.

English summary

After staying in the background for weeks, a period that was filled with rumours and speculations about an implicit lack of trust on Chief Minister O Panneerselvam, AIADMK general secretary VK Sasikala’s husband M Natarajan came out in support of the chief minister, charging that it was the saffron forces who were trying to create a wedge in the party.