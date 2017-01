శశికళకు హైకోర్టు షాక్, మేనల్లుడికి రూ. 25 కోట్లు ఫైన్

శశికళ మేనల్లుడు, మాజీ ఎంపీ దినకరన్ రూ. 25 కోట్లు అపరాద రుసుం చెల్లించాలని మద్రాసు హైకోర్టు సంచలన తీర్పు చెప్పింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

In a setback to Sasikala Natarajan's nephew TTV Dinakaran, the Madras High Court on Friday upheld a tribunal court's order of Rs 25 crore penalty on him.