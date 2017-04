ఈ రోజు ఇది, రేపు మరొకటి: పన్నీరుసెల్వంపై శశికళ నిప్పులు

అక్రమాస్తుల కేసులో బెంగళూరులోని పరప్పన అగ్రహార జైలులో ఉన్న అన్నాడీఎంకే తాత్కాలిక ప్రధాన కార్యదర్శి శశికళ మాజీ ముఖ్యమంత్రి పన్నీరుసెల్వంపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

English summary

ADMK Interim General Secretary Sasikala who was serving a four-year jail term in central prison Parappana Agahara, Bengaluru slammed O Panneerselvam factions demands.