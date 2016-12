అన్నాడీఎంకే పార్టీ చీఫ్ గా శశికళ శనివారం బాధ్యతలు స్వీకరించారు. అచ్చం అమ్మ జయలలిత లాగా ఆకు పచ్చ చీరకట్టుకుని, కేశాలకంరణలో కూడా మార్పులు చేసి దర్శనం ఇవ్వడంతో అన్నాడీఎంకే పార్టీ నాయకులు చిన్నమ్మ శశికళను

English summary

Sasikala looks like Jayalalitha in her latest hair style. Party men got confused while she arrives to AIADMK head office.