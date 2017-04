పన్నీర్, పళని గ్రూప్ ల విలీనానికి రెఢీ, శశికళకు చెక్, కారణమిదే!

తమిళనాడు రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామాలు చోటుచేసుకొన్నాయి. అన్నాడీఎంకెలోని పళనిస్వామి, పన్నీర్ సెల్వం గ్రూపులు కలిసిపోయేందుకు మార్గం సుగమమైంది

Story first published: Tuesday, April 18, 2017, 23:28 [IST]

English summary

In an unprecedented move, VK Sasikala and family has been shown the exit doors from the AIADMK, minister Jayakumar said. Elaborating on the development, the minister after the meeting at Tamil Nadu chief minister E. Palaniswami's residence said, "Not one family can control AIADMK. We are ousting Sasikala and Mannargudi clan out of AIADMK."