షాక్: స్టార్ హోటల్ లో శశికళ ఫోటో షూట్, వామ్మో చిన్నమ్మ !

అన్నాడీఎంకే పార్టీ చీఫ్ శశికళ స్టార్ హోటల్ లో ఫోటో షూట్ కు ఫోజులు ఇచ్చారు. అచ్చం జయలలిత లాగా కట్టు, బొట్టు మార్చేసి అత్యాధునిక డిజిటల్ కెమెరాలతో ఫోటోలు తీయించుకున్నారు.

English summary

AIADMK General Secretary Sasikala Natarajan went through a photo shoot at a star hotel in Chennai.