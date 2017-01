సీఎం పదవే లక్ష్యంగా శశికళ: అంతా తానై నడిపిస్తున్న ఉదయకుమార్

ఇటీవలే అన్నాడీఎంకే ప్రధాన కార్యదర్శిగా పదవీ బాధ్యతలు చేపట్టిన శశికళ.. త్వరలోనే సీఎం అవుతారని మంత్రి ఉదయకుమార్ ధీమాగా చెబుతున్నారు.

Story first published: Monday, January 2, 2017, 9:25 [IST]

Minister RP.Uthayakumar says that AIADMK General Secretary Sasikala will become a Chief Minister of tamilnadu and work for the public as soon as possible. And he said Sasikala is not a new chief already familiar with the leadership of AIADMK.