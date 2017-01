జల్లికట్టుపై శశికళ కామెంట్స్.. అన్నాడీఎంకె చీఫ్ హోదాలో తొలిసారి..

జల్లికట్టుపై చట్టాలు తెలియకుండా డీఎంకె నేత స్టాలిన్ వాదిస్తున్నారని శశికళ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

English summary

AIADMK Chief Sasikala was responded over tamil traditional play Jallikattu. she alleged congress and dmk on banning it