ఉపశమనం: విద్యార్థులకు సర్కారు వరం.. శనివారం ‘నో బ్యాగ్ డే’

ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్ర విద్యార్థులకు కాస్త ఉపశమనం కలిగించే విధంగా ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. విద్యార్థులు శనివారం నాడు పాఠశాలలకు స్కూల్ బ్యాగు తీసుకురావాల్సిన అవసరం లేదని ఆదేశాలు జారీ చేసింద

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Saturday, May 13, 2017, 21:05 [IST]

English summary

All primary and secondary students (class 1-12) studying in schools recognised by Uttar Pradesh government will not bring school bags on Saturdays. The BJP government has decided to make Saturday a 'Funday' by involving children in joyful activities. This, believes UP's deputy chief minister Dinesh Sharma, will lead to overall personality development of the child besides developing a positive teacher-student relationship.