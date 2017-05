శుభవార్త: రూ.30 లక్షలలోపు గృహరుణాలపై వడ్డీ తగ్గించిన ఎస్బీఐ

ఎస్ బి ఐ గృహరుణాలపై వడ్డీరేటును తగ్గిస్తూ నిర్ణయం తీసుకొంది. రూ. 30 లక్షలలోపుగా ఉన్న లోన్లపై 25 బేసిక్ పాయింట్ల వడ్డీరేట్లను తగ్గిస్తున్నట్టు సోమవారం నాడు ఎస్ బి ఐ ప్రకటించింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

SBI has reduced home loan rates up to RS. 30 lakh to 9.35%, a reduction of 25 bps. The new rate which is for salaried customershas been made effective from MOnday.