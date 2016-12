కొత్త సంవత్సరంలో శుభవార్త, , బ్యాంకులు వడ్డీరేట్లు తగ్గించే అవకాశం

కారు, ఇళ్ళు కొనుగోలుచేయాలనే వారికి కొత్త సంవత్సరం శుభవార్త వచ్చే అవకాశం ఉంది. బ్యాంకులు వడ్డీ రేట్లను తగ్గించే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. వినియోగాన్ని పెంచేందుకుగాను బ్యాంకులు వడ్డీరేట్లను తగ్గించనున్న

English summary

sbi and other banks are expected to announce a cut in lending rates effective early january, said people with knowledge of the matter.