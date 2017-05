ఖాతాదారులకు ఎస్ బి ఐ మరో షాక్, టర్మ్ డిపాజిట్ల వడ్డీరేట్లలో భారీగా కోత

ఎస్ బి ఐ మరో షాకిచ్చింది ఖాతాదారులకు,. టర్మ్ డిపాజిట్లపై భారీగా వడ్డీ రేట్లను తగ్గించింది. అన్ని రకాల డిపాజిట్లపై వడ్డీరేట్లను తగ్గిస్తూ ఎస్ బి ఐ నిర్ణయం తీసుకొంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

State Bank of India has cut its term deposit rates by up to 50 basis points for various maturities.