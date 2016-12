డిజిటల్ యుద్దం: నో పే టూ పేటిఎం, బడ్డీ యాప్ ను ఉపయోగించండి

పేటిఎంలోకి ఎస్ బి ఐ ద్వారా ఆన్ లైన్ నగదును డిపాజిట్ చేయకుండా ఎస్ బి ఐ నిలుపుదల చేసింది. ఎస్ బి ఐ అధికారిక యాప్ బడ్డీని ఉపయోగించాలని కోరింది.

English summary

sbi has said no to the payt wallet, people using sbi's internet banking can no longer transfer money to their paytm wallets.instead it recommenads its user to us sbi buddy mobile.