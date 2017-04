'తాజ్'ను వేలం వేయాల్సిందే: ఢిల్లీ మున్సిపల్‌ బోర్డుకు సుప్రీం కోర్టు ఆదేశం..

వేలంలో టాటా గ్రూప్ కూడా పాల్గొనే అవకాశం ఉండగా.. ఒకవేళ ఆ సంస్థకు అవకాశం దక్కకపోతే.. హోటల్ ను ఖాళీ చేసేందుకు 6నెలల గడువు ఉంటుందని వివరించింది.

English summary

The iconic Tan Mansingh hotel will be put under the hammer as the Supreme Court on Thursday allowed New Delhi Municipal Corporation to e-auction the property.