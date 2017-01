మైనర్‌ భార్యతో సెక్స్‌! నేరమా? కాదా?: కేంద్రానికి సుప్రీం

మైనర్ భార్యలతో సెక్స్ నేరమా? కాదా? అనే విషయాన్ని పరిశీలించి తమకు తెలుపాలని సుప్రీంకోర్టు కేంద్రాన్ని గురువారం ఆదేశించింది.

English summary

The Supreme Court on Thursday asked the central government to examine the need to amend a colonial-era provision in the IPC that provides immunity to a man from being prosecuted for having sexual intercourse with his minor wife whereas Protection of Children of Sexual Offences (POCSO) prohibits such sexual relations.