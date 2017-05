జస్టిస్ కర్ణన్ ఇష్యూలో సంచలనాలు, మరో కొత్త ట్విస్ట్

జస్టిస్ కర్ణన్ ఇష్యూ కొత్త మలుపు తిరిగింది. మంగళవారం నాడు సుప్రీం కోర్టు ఆయనకు ఆరు నెలల జైలు శిక్ష విధించింది. కోర్టు ధిక్కరణతో పాటు ఓ హైకోర్టు సిట్టింగ్ జడ్జి జైలుకు వెళ్లడం ఇది తొలిసారి.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

The Supreme Court on Tuesday sentenced Justice C S Karnan to six months in prison. This makes C S Karnan the first sitting High Court judge to be convicted of contempt and sent to prison. A seven-judge bench of the Supreme Court led by Chief Justice of India J S Khehar held justice Karnan in contempt and passed the order.