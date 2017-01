విజయ్ మాల్యాను నిలదీసిను సుప్రీం కోర్టు

రుణాల ఎగవేసిన విజయ్ మాల్యాకు సుప్రీం కోర్టు బుధవారం నాడు నోటీసులు ఇచ్చింది. మూడు వారాల్లోగా సమాధానం చెప్పాలని ఈ సందర్భంగా ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

The Supreme Court on Wednesday issued a notice to liquor baron Vijay Mallya on the plea filed by the SBI-led consortium of banks against him for recovery of more than Rs 9,000 crore from him.