మరణశిక్షా? జీవిత ఖైదా: నిర్భయ కేసులో సుప్రీం తీర్పు నేడే

న్యూఢిల్లీలో జరిగిన నిర్భయ సామూహిక హత్యాచారం కేసులో శుక్రవారం కోర్టు తీర్పు వెలువరించనుంది. దేశ రాజధానిలో జరిగిన ఆ పాశవిక ఘటన దేశ మొత్తాన్ని దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసిన విషయం తెలిసిందే.

English summary

The Supreme Court will pronounce its verdict in the heinous gang rape of 23-year-old girl in Delhi on December 16,2012, on Friday. The verdict in the case, also known as Nirbhaya case, will be delivered at 2 pm.