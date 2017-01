సహారా, బిర్లా డైరీల కేసులో మోడీకి ఊరట: కేసును విచారించలేమన్న సుప్రీం

సహారా డైరీల కేసులో స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీంతో విచారణ ఉండబోదని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది.

English summary

The Supreme Court on Wednesday rejected a petition that sought a probe into the Sahara-Birla diaries. While rejecting the petition filed by an NGO that sought a probe into the IT raids conducted on Sahara and Birla in which the names of certain politicians came up, the SC said that there is no cogent evidence.