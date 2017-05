‘వారెంట్ వెనక్కి తీసుకోలేం, తొందరెందుకు.. విచారిస్తాం కదా?’: సుప్రీంకోర్టులో కర్ణన్ కు చుక్కెదురు

కోల్ కతా హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ సీఎస్‌ కర్ణన్‌కు సుప్రీంకోర్టులో మళ్లీ చుక్కెదురైంది. తనపై జారీచేసిన అరెస్టు వారెంట్ ను వెనక్కి తీసుకోవాలని కర్ణన్‌ చేసిన విజ్ఞప్తిని సర్వోన్నత న్యాయస్థానం తిరస్

Monday, May 15, 2017, 13:49 [IST]

The Supreme Court on Monday rapped Calcutta High Court judge Justice C.S. Karnan to repeatedly filing pleas to recall his arrest order in contempt of court case. Karnan counsel was rebuked over the stream of pleas of 'urgent hearings' seeking quashing of the apex court order. The court headed by Chief Justice of India Jagdish Singh Khehar (CJI) said, "You are wasting court's time, will hear plea when it comes up" Advocate Mathew Nedumpara, appearing on behalf of Karnan mentioned the matter for urgent hearing.