అనిల్ అంబానీకి షాకిచ్చిన సుప్రీంకోర్టు

ఎయిర్ సెల్ మాక్సిస్ 2జీ స్పెక్ట్రం కేసులో రిలయన్స్ కమ్యూనికేషన్స్ (ఆర్ కామ్)కు సుప్రీంకోర్టు షాకిచ్చింది.

English summary

The Supreme Court on Friday put on hold sale of 2G spectrum by Aircel-Maxis to Anil Ambani's Reliance Communications and Bharti Airtel. The apex court said four accused in the case will have to appear in a special court on February 3.