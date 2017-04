ఆ ఎస్టేట్ నాది!: 'కొడనాడు'పై మహిళ, జయలలితకు రెండో ఇల్లు

దివంగత జయలలితకు చెందిన కొడనాడు ఎస్టేట్ సెక్యూరిటీ గార్డు హత్య కలకలం రేపుతోంది.

English summary

A group of men hacked to death early on Monday morning a middle-aged security guard and seriously injured another at a sprawling estate in Tamil Nadu’s Kodanad, owned by former state chief minister J Jayalalithaa.