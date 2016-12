శశికళకే పన్నీరు ఓటు,తీర్మానాన్ని ప్రతిపాదించిన సెల్వం

అన్నా డిఎంకె పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి పదవికి శశికళ ఎన్నిక కావడంలో పార్టీ కీలక నాయకులంతా ఒక్కటయ్యారు. చిన్నమ్మకు ముఖ్యమంత్రి పన్నీర్ సెల్వం ఓటేశారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

shashikala natarajan elected as aiadmk generel secretay on thursday. chief minister panneer selvam proposed shahsikala name for general secretary fo aiadmk. shashikala elect elected as aiadmk gerneal secretay said cm selvam after meeting.