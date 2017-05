రజినీకాంత్ పొలిటికల్ ఎంట్రీ ప్రకంపనలు: శంకర్ స్థానికతపై సవాళ్లు

తమిళ సూపర్‌స్టార్‌ రజనీకాంత రాజకీయ అరంగేట్రం వ్యవహారం మరింత ముదురుతోంది. వ్యతిరేకులు, అనుకూలురు సమీక్రుతమవుతున్న తరుణంలో ‘తలైవా’ సొంత పార్టీ పెడతారా? బీజేపీలో చేరతారా?

English summary

Politicians, Cinima people has devided on Rajani kanth Political entry issue while some of Tamil organisations has protested at his residence.