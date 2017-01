'తండ్రీ కొడుకులు' మళ్ళీ ఒక్కటికానున్నారా,'అమర్' కు చెక్ , సైకిల్ ' అఖిలేష్ కేనా

సమాజ్ వాదీ పార్టీలో సంక్షోభం ముగింపు దశకు వచ్చేలా కన్పిస్తోంది. ఉత్తర్ ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి అఖిలేష్ యాదవ్ తో శివపాల్ యాదవ్, అమర్ సింగ్ ములాయం సింగ్ యాదవ్ సమావేశమయ్యారు.

Story first published: Friday, January 6, 2017, 12:37 [IST]

English summary

