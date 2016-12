బిజెపి మహిళా నేత సెక్స్ వీడియో వైరల్

ఓ బిజెపి మహిళా నేత సెక్స్ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. జార్ఖండ్ రాష్ట్రంలోని ధన్‌బాద్‌కు చెందిన మహిళా నేతను ఆ వీడియోతో బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తున్నారు.

Story first published: Friday, December 30, 2016, 17:08 [IST]

English summary

A sex video of a BJP’s woman politician in Dhanbad, Jharkhand, has gone viral on internet. According to a report by NewsX, the person responsible for allegedly leaking the video is the ‘participating’ man in the film.