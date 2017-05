డ్రగ్స్ ఇచ్చి విద్యార్థినులపై హాస్టల్ అధికారుల లైంగిక వేధింపులు

విద్యార్థినులకు బలవంతంగా డ్రగ్స్ ఇచ్చి లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడుతున్నారు హాస్టల్ అధికారులు. చాలా కాలంగా కొనసాగుతున్న ఈ దాష్టీకాలపై ఓ బాలిక సాహసించి ఫిర్యాదు చేయడంతో ఈ విషయం వెలుగుచూసింది.

Sexual harassement in governament hostel at Delhi.A girl complaint against hostel officers to police.Delhi mahila commission members and police enquired about incident.