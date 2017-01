మహిళా ఉద్యోగిని పట్ల అనుచితంగా ప్రవర్తించిన ఇన్ఫ్యూజన్ సాఫ్ట్‌వేర్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సీనియర్ హెచ్ఆర్ మేనేజర్ భరత్ చంద్రశేఖర్‌కు భారీ శిక్షపడింది.

English summary

The state labour department has imposed a monthly penalty of Rs 50,000 for five years on a senior manager of a software company who is facing charges of sexual harassment. The department also directed the company not to promote him or give him any hike for the next three years.