అలా అయితే ప్రత్యర్థినే: రజనీపై వెనక్కి తగ్గిన శరత్

రజినీకాంత్ ఫ్యాన్స్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేయడంతో శరత్ కుమార్ తాను అలా అనలేదని వివరణ ఇచ్చారు. రజనీకాంత్‌పై తాను చేసిన ప్రకటనపై వివరణ ఇచ్చారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Actor Sharath Kumar clarified on his statment made against Tamil super star Rajinikanth.