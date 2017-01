మెరీనాబీచ్ వేదికగా దీప వర్సెస్ శశికళ, రెండు గ్రూపుల బలప్రదర్శన

మెరీనా బీచ్ వద్ద శశికళ, దీప మద్దతుదారులు బల ప్రదర్శనకు దిగారు. మెరీనాబీచ్ వద్ద ఉన్న ఎంజిఆర్ సమాధి వద్ద ఈ రెండు గ్రూపులు బలప్రదర్శనకు దిగారు.

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 10:28 [IST]

English summary

shashikala and deepa followers rally at merina beach on tuesday.