అన్నా డిఎంకె పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శిగా శశికళ ఎన్నిక

అన్నాడిఎంకె పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శిగా శశికళ నటరాజన్ ఎన్నికయ్యారు. చెన్నైలో ని పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయంలో జరిగిన పార్టీ విస్తృతస్థాయి సమావేశంలో పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఆమెను ఎన్నుకొన్నారు.

English summary

shashikala natarajan elect as aiadmk general secretary on thursday in party meetting