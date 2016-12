జయలలిత మరణంపై సిబిఐ విచారణ జరిపించాలి,సంచలన ఆరోపణలు చేసిన శశికళ

జయలలిత మరణంపై సిబిఐ విచారణ జరిపించాలని రాజ్యసభసభ్యురాలు శశికళ పుష్ప డిమాండ్ చేశారు. ఈ విషయమై రాష్ట్రపతికి, ప్రధానమంత్రి, కేంద్రహోంశాఖ మంత్రిని కలువనున్నట్టు చెప్పారు.

English summary

shashikala pushpa demanded enquiry with cbi about jayalalita death .she will be meet presiednt, primeminister, central homemister very soon,. she interviewed ntv telugu channel.